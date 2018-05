Albinoleffe-Vicenza: i 19 convocati

Ecco i convocati di mister Lerda per la gara Albinoleffe-Vicenza, valida per la trentottesima giornata di campionato di Serie C 2017-2018 girone B.

PORTIERI: Fortunato (12), Valentini (1).

DIFENSORI: Bianchi (2), Crescenzi (13), Jakimovski (7), Malomo (5), Milesi (19).

CENTROCAMPISTI: Alimi (6), Bangu (21), Ferchichi (17), Giorno (11), Romizi (8), Salifu (24), Tassi (29).

ATTACCANTI: Comi (26), De Giorgio (18), Ferrari (9), Giacomelli (10), Lucca (46).