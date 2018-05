Vicenza Calcio, oggi e domani la partita in tribunale

A una manciata di ore dalla salvezza conquistata sul campo, il libro sulla storia del Vicenza Calcio si prepara ad arricchirsi di un nuovo importante capitolo: a 5 mesi dal fallimento la società di via Schio sta per avere un nuovo padrone, che andrà ad occupare la sede al Menti completamente deserta. E' dell'altro giorno la notizia, infatti, che tutti i dipendenti sono stati licenziati.

Le buste

Oggi alle 12 si chiuderà il termine per presentare in tribunale la documentazione in risposta all'invito lanciato il 16 maggio scorso dal curatore, dopo la proposta arrivata direttamente al giudice dalla famiglia Rosso.

COSA PREVEDE L'INVITO

Dando quindi per scontato che questi ultimi sono candidati all'acquisto, in cancelleria potrebbero arrivare altre tre buste: una da parte della cordata rappresentata dal vicentino Gerardo Meridio, una dalla Lenders Sport, proprietaria del Southampton, che sarebbe in contatto con l'avvocato Roberto Atzeni, una dalla Football ItalFrance Global Investments, rappresentata da Brice Desjardins, molto attivo sui social della tifoseria, nonchè presente alle ultime gare del Vicenza.

L'apertura dei plichi avverà domani, sempre alle 12.

Gli aggiornamenti