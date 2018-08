LR Vicenza, abbonati oltre quota 4.300

Passione biancorossa senza limiti! 4324 abbonamenti sottoscritti in 9 giorni di prelazione, pari a una media di 480 abbonamenti al giorno! Da venerdì alle 9 prenderà il via la vendita libera anche per i nuovi abbonati presso l'Ufficio Biglietteria dello stadio Menti e presso i punti vendita Bar Stazione a Thiene, Trattoria al Portego a Mossano e "A Gonfie Vele" presso il centro commerciale Le Vele di Camisano. Vendita attiva anche online sul sito www.listicket.com