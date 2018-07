Sono vicentini due dei migliori incaricati alla vendita diretta d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Esperienza e grandi doti da venditori. Questi i punti di forza di Giuseppe Michelon e Marco Fiorese che, lo scorso 25 maggio, nella splendida cornice dell’Acquario di Genova, hanno ricevuto un grande riconoscimento: il Premio Nazionale AVEDISCO 2018. I brillanti professionisti, di Dueville in provincia di Vicenza e Vicenza, sono stati premiati come migliori Incaricati alla Vendita Diretta per le aziende Holiday Dream Srl e Forever Living Products Italy grazie all’impegno, l’etica e la serietà profusa nello svolgere la professione. AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – si occupa di sostenere, incoraggiare e tutelare la figura dell’Incaricato e i diritti dei consumatori. Per il 24° anno consecutivo ha voluto premiare i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate durante l’evento patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova e presentato da Giorgio Mastrota. Giuseppe è stato nominato miglior Incaricato di Holiday Dream Srl, azienda leader nel settore vacanze, turismo e divertimento, per gli ottimi risultati ottenuti in questi anni e per il gran cuore che lo ha sempre contraddistinto. Marco è stato nominato miglior Incaricato di Forever Living Products Italy, azienda leader nella coltivazione, lavorazione e distribuzione dell’Aloe Vera, per la determinazione e la motivazione dimostrate, qualità che gli hanno permesso di raggiungere in breve tempo eccezionali risultati. Le 39 Aziende Associate AVEDISCO nell’ultimo anno hanno ottenuto incredibili riscontri sul piano occupazionale ed economico: ben 251.000 Incaricati alle Vendite, +5% rispetto al 2016 e oltre 703 milioni di euro di fatturato, con una crescita del +9%.

