Gastòn, il busker vicentino conquista X-Factor

Dalla strade dell'Alto Vicentino al palco di X Factor 2018 con un'accoglienza caldissima da parte dei giudici. Gastòn Gordillo, argentino cresciuto a Schio, è un busker a tempo pieno molto conosciuto nella città dove da anni abita e anche suona per strada, come fa nel resto d'Italia. Il 26enne giovedì ha cantato il suo pezzo "All Above" davanti ai Mara Maionchi, Manuela Agnelli, Asia Argento e Fedez.

La sua voce ha incantato i giudici e si è aggiudicato ben 4 sì. Manuel Agnelli ha paragonato il musicista scledense a Neil Young e a Garfunkel, sottolineando: "Sei fresco ma anche vintage, in una maniera positiva". Per Gastòn la prova decisiva è la prossima settimana con le selezioni dei Bootcamp dalle quali usciranno 20 artisti che accederanno poi agli Home Visit di X-Factor 2018 dove verranno ulteriormente scremati per arrivare ai fatidici 12 che si affronteranno ai Live fino a dicembre. E dalle prime indiscrezioni presenti in rete sembra che il giovane busker sia già entrato nella rosa dei 20.