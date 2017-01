Vicenza, via Lanza: "Durante le feste via libera agli zingari"

La lettera della nostra lettrice, che chiede di rimanere anonima:



"Nei due giorni che sono rimasti chiusi i negozi di via Lanza, i nomadi hanno avuto via libera in tutto! Questo è quello che abbiamo trovato il 2 mattina...un roll di cartoni bruciato e ha bruciato il box a fianco, per non parlare del piazzale del parcheggio che era un letamaio!"