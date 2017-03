Vicenza, torna la Granfondo Liotto il 30 aprile

Vicenza , “Città Europea dello Sport 2017”, si prepara ad accogliere, il 30 aprile la 19ᵃ edizione della Granfondo Liotto dove gli appassionati di ciclismo potranno gustarsi i percorsi mediofondo di 95 km e 1400 metri di dislivello e granfondo di 130 km e 2300 metri di dislivello.

Lo start avverrà da Viale Roma, affrontando poi diverse scenografiche asperità in entrambi i tracciati, il mediofondo più veloce e con meno erte da affrontare, ed il granfondo per i campioni veri della bicicletta. La quota d’iscrizione è di 40 euro da versare entro il 15 aprile, quota comprensiva di un ricco pacco gara costituito da una maglia tecnica da ciclista Nalini, da un gel energetico pre-gara Volchem e da un “Biglietto Speciale Sport e Turismo” per visitare, a cifre più che vantaggiose, le attrazioni di Vicenza, “Città Europea dello Sport 2017”.

I percorsi sono illustrati su www.granfondoliotto.it