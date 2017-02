Vicenza, studenti dell’Itis Rossi tutor degli anziani davanti al pc

Ada, l’associazione che si occupa di anziani in seno alla Uil e con diverse attività sostiene l’invecchiamento attivo inteso come processo che valorizza la persona come risorsa, propone da alcuni anni corsi di informatica rivolti ad adulti e anziani, che hanno come “tutor” alcuni studenti. I corsi organizzati in collaborazione con l’Istituto Tecnico Industriale “A. Rossi” di Vicenza e prevedono che gli iscritti siano affiancati dagli studenti, coordinati da un insegnante.

Uno scambio di esperienze intergenerazionale con un criterio facile a dirsi ma difficile a volte da realizzare: quello della reciprocità, ossia superare la semplice solidarietà di una generazione nei confronti dell’altra per arrivare a una vera condivisione di competenze ed esperienze.

Venerdì ai ragazzi che si sono prestati per questa iniziativa – che per loro costituisce un credito formativo – alla presenza dei corsisti, del dirigente scolastico professor Alberto Frizzo e del segretario organizzativo di A.d.A. Vicenza Gianmarco Rodighiero – saranno consegnati gli attestati per aver svolto tale attività.