Vicenza, Park Cattaneo per qualcuno è una toilette

Una lettrice ci ha segnalato un personaggio che ha preso un brutto "vizio": tutti i pomeriggi attorno alle 17.30 l'uomo si reca al Park Cattaneo per espletare i suoi bisogni fisiologici. Non per fare qualche goccia di pipì, ma proprio per evacuare.

La nostra lettrice, esasperata, ha anche avvisato le forze dell'ordine, finora senza riscontro. "So che tra un'anno circa il parcheggio verrà risanato - commenta - ma intanto...."