Vicenza ospitale, i primi 1000 euro dal Comitato pro San Bortolo e dai negozianti della zona

Vicenza Ospitale è il nome del nuovo progetto di Team for Children Vicenza Onlus, che con la collaborazione dell'Ulss 8 Berica, sta cercando un edificio da ristrutturare per farlo diventare una Casa Accoglienza dove ospitare le famiglie dei pazienti che vengono da lontano.



L'ospedale San Bortolo è punto di riferimento in tutto il territorio vicentino per le patologie importanti, tante famiglie sono spesso costrette a percorrere molti chilometri per assistere i propri cari. Il 2017 sarà l'anno di lancio di questo progetto che si vuole portare a urgente compimento visto le numerose richieste ricevute dai vari reparti. I primi a raccogliere questo importante appello sono stati i membri del Comitato Pro San Bortolo, associazione che da 70 anni è attiva nel popoloso quartiere di San Bortolo, organizzando fra l'altro iniziative ed eventi che per Vicenza rappresentano una consolidata tradizione come la Festa delle Rose, la Festa di S. Martino, Piazzetta Gioia in Festa e la Festa di Natale. Proprio in occasione delle recenti iniziative natalizie, il Comitato e numerosi negozianti della Piazzetta Gioia hanno raccolto la somma di €. 1.000,00 che hanno deciso di destinare all'Associazione Team for Children Vicenza Onlus, quale primo contributo per realizzare il progetto di "Vicenza Ospitale". Franco Battistella, Presidente del Comitato, che riunisce più di 400 soci, con Anna Maria Cordova, Assessore alla Partecipazione del Comune di Vicenza insieme ad alcuni rappresentanti dei negozianti della zona, hanno consegnato la donazione. Questo gesto vuole essere solo l'inizio di una significativa collaborazione a sostegno di questo importante progetto vicentino.