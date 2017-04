Vicenza, morta la staffetta partigiana Dolores, Luigia Castagna

"E' morta all'età di 92 anni, Luigia Castagna "Dolores". A vent'anni staffetta partigiana della brigata Stella, garibaldina, antifascista, comunista. Arrestata due volte, picchiata, minacciata, torturata dai fascisti non parlo' mai salvando decine di partigiani. Donna forte e coraggiosa, dopo la guerra soffri' per la militanza politica che tanto la appassiono'. Aiuto' i più giovani a capire cos'è stato il fascismo e la resistenza. Che la terra ti sia lieve compagna Dolores, non ti dimenticheremo!"