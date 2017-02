Vicenza, lezioni di "meteo" al liceo Lioy

Camicia stravagante, capello sparato, Marco Rabito si presenta così e subito attira l'attenzione degli studenti che arrivano divertiti e curiosi. Non sarà però l'aspetto del giovane meteorologo a ipnotizzarli , ma la sua lezione vivace e coinvolgente.



Per ben due ore filate di intenso parlare il meteorologo espone agli studenti dalla storia della meteorologia al dissesto idrogeologico della nostra regione a come capire i cambiamenti climatici. Le prime lezioni del meteorologo Rabito si svolgono al Liceo Scientifico Lioy, dove già nelle ore di lezione ci si occupa di dissesto idrogeologico, dei mutamenti climatici e dei rischi ambientali. Questa occasione, che il COMUNE DI VICENZA (Politiche Giovanili Giacomo Possamai) offre ad oltre 1.000 ragazzi suddivisi in molti istituti, cade proprio in un periodo delicato in cui ci troviamo a fare i conti con riflessioni legate alla cultura dell'allerta e dell'emergenza. Per gli studenti è un occasione in più di avere un confronto diretto con un professionista che si occupa da anni di studiare il clima, le condizioni meteo del nostro territorio e cura un sito di previsioni meteorologiche come "Serenissima meteo- didattica-previsione- informazione".



Serenissima-Meteo si propone come strumento di divulgazione della scienza meteorologica, offrendo contributi didattici, informativi e previsionali al fine di promuovere una cultura meteorologica priva di condizionamenti dovuti alla ricerca degli scoop. Nel sito vengono riportate le Previsioni meteorologiche per il territorio Veneto,con informazioni e aggiornamenti sugli eventi in atto e previsti Una pagina è dedicata alla didattica meteorologica con analisi e approfondimenti utili a sviluppare e divulgare le conoscenze di clima e territorio. Si trovano poi suggerimenti per l'approccio a criticità ed eventuali situazioni meteorologiche delicate. Serenissima-Meteo è previsore meteo ufficiale per TVA Vicenza e Radio Vicenza.



Dalla prima slide Rabito, con lo sfondo del mitico colonnello Bernacca, approccia una spiegazione al tempo e i suoi segreti per cercare di far capire agli studenti come osservare e comprendere i fenomeni meteorologici, soffermandosi particolarmente sui danni della meteorologia commerciale e mediatica. Ecco allora che si parla delle famose “bombe d'acqua”, della “sciabolata artica” e di tutto quanto propongono le previsioni automatiche. In un susseguirsi veloce di citazioni e risposte alle richieste degli studenti, Rabito affronta con accurata metodologia: I parametri meteorologici, Come si formano le nuvole, I fenomeni meteorologici: pioggia, neve, temporali, grandine, fulmini, etc..,L’importanza delle informazioni in tempo reale, la Nefologia: (imparare ad osservare le nuvole), la Modellistica di previsione LAM. le carte sinottiche e i siti web meteo affidabili. Marco Rabito trasmette ai ragazzi quella necessità di conoscenza del territorio e delle reazioni virtuose richieste dagli avvisi o prescrizioni degli enti proposti, in modo da far loro comprendere, tramite esempi concreti, come l'AUTOPROTEZIONE rappresenti la prima e fondamentale forma di salvaguardia della propria ed altrui incolumità. Un cittadino cosciente, consapevole, informato e civicamente reattivo, diventa un cittadino che sa rispondere tempestivamente ed in maniera utile ad aiutare, oltre a se stesso, anche gli addetti di Protezione Civile. Viviamo un territorio complesso, talvolta per colpa di eventi atmosferici, in altre per 'nostre' colpe di errata pianificazione. Conoscere per proteggersi. Partendo dalle scuole si può davvero pensare a futuri cittadini in grado di reagire al meglio, anche in situazioni difficili. Il tempo orario scorre veloce come il tempo meteorologico e gli studenti hanno ancora tante domande, ma la lezione termina con un arrivederci, speriamo.