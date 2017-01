Vicenza, il parchimetro di Borgo Berga "fa la cresta"

Salve, vorrei far notare questo particolare in cui mi sono imbattuto questa mattina.



Parcheggio Borgo Berga 1. L'orario di entrata è corretto ma quello di uscita decisamente no (se fossi stato li per fare la spesa sarei stato abbondantemente dentro i 90min gratis). La foto l'ho scattata una volta arrivato a casa, abito a Monticello Conte Otto, quindi dal parcheggio sarò uscito verso le 11:20 massimo (da notare l'orario d'uscita stampato nel biglietto)