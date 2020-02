Gratta e Vinci da mezzo milione di euro: la fortuna ha baciato il centro

La dea bendata è arrivata in centro a Vicenza nel pomeriggio di venerdì. Il fortunato che ha grattato un biglietto da 20 euro della serie "100 HIT" ha vinto 500mila euro.

Il fortunato Gratta e Vinci è stato acquistato alla tabaccheria Numero Uno di piazza Castello. Il titolare, Pietro Vespoli, è di Salerno e abita a Vicenza da un anno. È venuto per la prima volta nel capoluogo berico per vedere la tabaccheria e gli è piaciuta la città. È sposato con due bambini di 8 e 6 anni.

«La vincita è avvenuta il 17 febbraio ma ne ho avuto notizia solo oggi (venerdì 28 ndr) questa è una tabaccheria fortunata e sono contento per il vincitore, per me non è previsto nessun bonus», ha raccontato Pietro. Il suo sospetto è che il vincitore possa essere qualcuno che abita in zona.