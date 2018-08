Il gelato conquista i vicentini: 27,7milioni spesi in coni e coppette

“Certo il caldo di questi giorni avrà portato più di qualcuno in gelateria anche se, a leggere i dati prodotti dall’Ufficio Studi di Confartigianato relativi al primo trimestre 2018, il gelato è un prodotto che piace a prescindere”.

Così Oliviero Olivieri, presidente dei Gelatieri Pasticceri di Confartigianato Vicenza, commenta i numeri diffusi. In effetti i dati parlano chiaro: tra le regioni con almeno 500 gelaterie, la vocazione più spiccata alla gelateria artigiana si rileva in Veneto con quasi l’80% delle imprese artigiane; analoga percentuale si registra anche a Vicenza tra le provincie con almeno 100 gelaterie. E ancora, gli italiani in gelati spendono. Con una media di circa 71 euro a nucleo familiare si arriva a 1.833 milioni di euro complessivi nel 2017. Scendendo nel dettaglio in Veneto i milioni spesi sono 161 (pari all’8,8%) e a Vicenza toccano i 27,7milioni.

“Il trend del settore porta a fare del gelato un prodotto che non conosce stagione per cui in molti si recano in gelateria anche in pieno inverno. Merito dei gelatieri che hanno saputo nel tempo adattarsi alle nuove esigenze di mercato e offrire non solo nuovi gusti ma anche qualità, e modalità nuove nell’accoglienza, dimostrando dinamicità e attenzione all’evoluzione del comparto – prosegue Olivieri-. Per non parlare della qualità del prodotto: un gelato artigianale, fatto secondo tradizione e con scrupolosità, nella scelta degli ingredienti e della lavorazione, è un alimento che, soprattutto in estate, rinfresca e ricarica allo stesso tempo ed è quindi è adatto a tutte le età. Non a caso viene anche da più parti consigliato come sostituto del pranzo nei periodi in cui le temperature salgono, come in questi giorni”.