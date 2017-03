Vicenza, gatto intrappolato in un motore salvato

I vigili del fuoco salvano un gatto finito nella cinghia alternatore di un Audi A3.



Il particolare intervento martedì mattina in via Bellavitis a Vicenza, quando il proprietario della berlina tedesca ha aperto il cofano per verificare perché non andava in moto e ha sentito il miagolio del felino, vedendolo intrappolato in parte intorno alla cinghia dell’alternatore.



I pompieri hanno alzato l’auto e dopo aver smontato il pannello che protegge il motore, hanno tagliato la cinghia per liberare non senza difficoltà il micio. L’animale in buone condizione è stato consegnato alla proprietaria intanto arrivata sul posto. L’intervento è terminato dopo circa un’ora di lavoro.