Festa della Mamma e abbracci a distanza: oggi gli angeli hanno lavorato

Le mamme «sono circa 5,4 milioni e, di queste, 3 milioni hanno almeno un figlio con meno di 15 anni». Durante il lockdown per l’emergenza coronavirus hanno lavorato più dei papà. Lo dicono i dati di ricerca della Fondazione studi dei consulenti del lavoro. Fiori e piante sono il regalo più scelto dagli italiani per festeggiarle. Su 100 occupate con almeno un figlio con meno di 15 anni, 74 hanno lavorato ininterrottamente (contro 66 uomini nella stessa condizione), il 12,5% ha ripreso il lavoro dallo scorso 4 maggio, mentre il 13,5% dovrebbe ritornare alla propria attività entro la fine del mese. E' difficile conciliazione lavoro e impegni familiari per le madri lavoratrici.

Chi ha lavorato oggi

Oggi in tanti hanno dovuto fornire servizi essenziali: i taxi e mezzi del trasporto pubblico; negli ospedali: le forze di sicurezza: Polizia, Carabinieri. E poi nei pubblici esercizi: pasticcerie, bar, ristoranti, gelateria, tutte le attività oggi aperte con la consegna.

Oggi riabbraccio mia madre per la prima volta

"Io oggi ho dato i fiori a mia mamma senza abbracciarla e senza potergli dare un bacio.

Abbiamo pianto ad un paio di metri di distanza.

Il tutto perché sia lei che il mio babbo sono una categoria a rischio, causa patologie pregresse.

È stato bruttissimo.

Io sono 2 mesi che non mi avvicino ai miei cari, perché cerco e mi illudo di preservarli da un un'eventuale contagio, visto anche il lavoro che faccio.

Penso a tutte quelle persone che non hanno potuto nemmeno stare accanto alle proprie madri anziane per colpa di questa emergenza.

Io per mia fortuna almeno li posso vedere alla terrazza mentre gli porto a casa la spesa."

Una lavoratoratrice dell'Ospedale di Vicenza