Furto in fattoria, rubate le oche guardiane: l'appello su FB

"L'anno scorso ci sono sparite più di 30 galline, ma le oche....diamine...!!!!"

È questa la denuncia apparsa nei giorni scorsi sulla pagina Facebook della fattoria "100 orti" di via Carpaneda a Vicenza. Nella notte tra sabato e domenicia i ladri si sono infatti introdotti all'interno dell'azienda non per rubare polli ma una magnifica coppia di oche guardiane.

Oltre allo strano bottino i malviventi hanno sottratto ai proprietari, che ogni settimana propongono i loro prodotti al mercatino di piazza delle Erbe, anche il cellulare.