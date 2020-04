I problemi di un giovane ristoratore vicentino: tra ansie e speranze

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Massimiliano Fraccarolo è un giovanissimo ristoratore vicentino. Un anno fa assieme al suo amico e socio Riccardo Furlani ha aperto Fattore F, «una pizzeria gourmet» a pochi passi da palazzo Chiericati, nel pieno centro del capoluogo berico. Ai microfoni di Vicenzatoday.it è proprio Fraccarolo a raccontare i disagi che tante attività come la sua stanno affrontando a causa della chiusura imposta dalla emergenza da Covid-19. Emergenza che secondo il giovane imprenditore «non va assolutamente presa sotto gamba». Epperò a giudizio del titolare lo Stato in questo frangente non sta agevolando le piccole imprese del settore terziario. I provvedimenti messi i campo a favore del commercio tardano «a venire» rimarca il gestore ed è per questo che nel Veneto come nel resto del Paese sono cominciate le proteste.