Vicenza, una discarica a cielo aperto

Esci di casa per buttare via le immondizie e ti ritrovi in una discarica a cielo aperto. Accade sempre più spesso in giro per Vicenza: cittadini che praticano la raccolta differenziata e si trovano costretti a camminare in mezzo ad una specie di ricicleria improvvisata tra mobili ed elettrodomestici abbandonati tra i cassonetti. Nella foto un esempio eloquente giovedì sera in viale Trieste.