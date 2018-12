Rifiuto selvaggio in città: tra i cassonetti spunta anche un water

Rifiuti selvaggi senza nessun limite a Vicenza. La pratica d lasciare sacchi di spazzatura fuori dagli appositi contenitori sembra non fermarsi in città. Ma l'atto di inciviltà non si ferma qui: oltre ai rifiuti c'è chi abbandona materiale ingombrante di ogni tipo, preferendo la strada più comoda invece di recarsi in discarica.

È il caso riportato in questa foto. Siamo a San Bortolo, in via Monte Asolone e nel "quadretto" di monnezza fa bella mostra anche un water.