Vicenza, circolazione stradale, modifiche temporanee per il Ferrock

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione Ferrock, che si terrà al parco Retrone dal 12 la 17 luglio, saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità.



Nei giorni 8, 9, 10, 11, 18 e 20 luglio, dalle 8 alle 20, verrà chiusa al traffico via Malvezzi dall’incrocio con via Beroaldi fino al parco Retrone.

Dal 12 al 15 luglio, invece, dalle 18.30 alle 19.30, verranno chiuse le vie Caregaro Negrin, Meldolesi, Malvezzi e Beroaldi all’incrocio con via Giaretta; inoltre dalle 16 fino alle 19.30 del 16 luglio e dalle 16 alle 2 del 17 luglio.

Dal 12 al 16 luglio, dalle 19.30 alle 2 di ciascun giorno, rimarranno chiuse via Giaretta all'incrocio con via Baracca, e via Caregaro Negrin, Meldolesi, Malvezzi, Beroaldi.