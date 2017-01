Vicenza, cimitero lasciato senza acqua

La segnalazione dal nostro lettore Christian Zolla:

"Mi reco ogni 10 giorni al cimitero di Casale, quello dove da pochi mesi hanno costruito una specie di tettoia per coprire in caso di pioggia penso quando una volta all'anno fanno la messa per i morti. E che bella grossa cifra ci sarà voluta per realizzarla...

Sta di fatto che da tre mesi il cimitero si trova senza acqua per la rottura di una condotta e i lavori sono asciati allo scoperto. Ora va bene che siamo in periodo di gelo ma tre mesi? E senza pensare a provvedere rimedio?"