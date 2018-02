Vicenza Calcio, la pornostar scrive a De Bortoli: "Voglio aiutare il Lane"

Come si dice, a caval donato non si guarda in bocca anche se è difficile non gettare lo sguardo sulla "Venere Polacca", la statuaria pornostar Amandha Fox, ospite frequente con il suo spettacolo al Kiss and Kiss di via Vecchia Ferriera.

Alla vigilia dell'avvenimento la venere polacca ha inviato una lettera indirizzata al Dott. Nerio De Bortoli (curatore fallimentare del Vicenza calcio) con la quale la pornodiva chiede di poter versare una somma nelle casse delle società in regime fallimentare. “Amo i tifosi del Vicenza Calcio – ha tuonato la diva del porno - e voglio contribuire ad aiutarli mediante il versamento del 10% del ricavato delle vendite del mio calendario 2018"

Si vede che gli appelli sul Vicenza Calcio funzionano bene se anche lei è pronta ad aiutare il Lane.