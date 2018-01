"Non smetteremo mai di credere nei nostri sogni"

Il post pubblicato dal mister degli Allievi Nazionali del Vicenza, Massimo Vidale, diventato virale nei social

NOI che chiediamo solo un campo per allenarci... dei palloni, delle casacche e dei cinesini...

NOI che non capiamo un emerito cazzo di closing, scadenze, cordate vere o finte e falsi in bilancio...

NOI che dall'8 agosto fatichiamo per raggiungere il nostro sogno...

NOI che siamo passione e amore per questo sport...

NOI che rappresentiamo la parte bella e pura del CALCIO...

NOI siamo gli ALLIEVI NAZIONALI del VICENZA CALCIO....

... non smettiamo di sorridere e non smetteremo mai di credere nei sogni...