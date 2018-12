“Bye Bully”, anche Rucco all'iniziativa OTB contro il bullismo

Parteciperà anche il sindaco Francesco Rucco, accompagnato dall'assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino, domani giovedì 13 dicembre alle 10.30 al teatro comunale a “Bye Bully”, iniziativa contro discriminazioni, abusi e violenze di genere e tra pari, come bullismo e cyberbullismo. Si tratta di un programma di prevenzione e sensibilizzazione rivolto agli studenti delle scuole superiori che, promosso da OTB Foundation, si svolgerà presso istituti e teatri di tutta Italia.

Domani, al teatro comunale, ospite d’eccezione sarà Valentina Pitzalis, vittima e testimonial contro la violenza di genere. Pitzalis affronterà temi che mirano alla responsabilizzazione attiva dei ragazzi, attraverso la riappropriazione di valori importanti per loro, per le loro figure di riferimento e per tutta la comunità di appartenenza. L’unicità del progetto, infatti, consiste nel far comprendere ai ragazzi attraverso testimonianze l’importanza del rispetto delle regole, la necessità di risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza, e l’inestimabile ricchezza della diversità.

Il progetto “Bye Bully” parte dal Veneto con due eventi che si terranno a Bassano del Grappa oggi e a Vicenza domani, in collaborazione con Fare X Bene onlus, un’associazione che offre assistenza psicologica e consulenza legale gratuite alle vittime di abusi e violenza. Fare X Bene onlus è parte dell’Advisory Board di “Generazioni Connesse”, un progetto coordinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), che promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani.