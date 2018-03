Lego Palladiano: la basilica ricostruita con 6mila mattoncini

Andrea Palladio l'avrebbe certamente ammirato per la dedizione e il lavoro minuzioso fatto con i famosissimi mattoncini colorati. E dire che Gianpaolo Zampieri, 32enne vicentino, non è nemmeno architetto ma laureato in legge e di lavoro fa il controllore di volo. Eppure la sua riproduzione della Basilica Palladiana con il Lego è ammirevole.

"L’ho interamente progettata e costruita io, ci sono volete 80 ore di lavoro, 6126 mattoncini lego e pesa 8kg - spiega - ho coniugato la passione per i lego con l’amore per la mia città e per le opere del Palladio".

Il risultato - che si vede nella foto - lascia a bocca aperta. E dopo tanta fatica - iniziata lo scorso dicembre con un programma di progettazione che mette a disposizione la Lego - il 32enne non è certo intenzionato a riporre nelle scatola i mattoncini visto che al momento è di nuovo al lavoro con la progettazione di Villa Capra.

