Vicenza, luminarie in centro: il Natale gioca d'anticipo

A Vicenza che giorno è? Secondo il calendario il tre novembre ma, come si vede già tra gli scaffali dei supermercati e nei volantini promozionali il Natale inizia molto prima del 25 dicembre.

Potenza del business e, per le amministrazioni comunali, giocare d'anticipo rispolverando vecchie luminarie è sicuramente una scaletta da rispettare per levarsi dall'agenda un impegno.

Ecco quindi che il tre novembre, appena passata la festa dei morti, cominciano ad apparire le autoscale in corso Fogazzaro che piazzano le prime luminarie natalizie. E se pensate che Vicenza sia troppo in anticipo vi sbagliate: in molte altre città d'Italia il Natale è già iniziato a ottobre. Aspettando l'albero...

Gallery