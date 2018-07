Folla alla Ederle per il 4 luglio: in coda per ore senza poter entrare in caserma

In fila per ore pur di entrare alla caserma Ederle per il 4 luglio. La festa dell'indipendenza della comunità americana ha attrato un numero impressionante di persone non senza disagi per i residenti e per gli stessi appassionati delle celebrazioni a stelle e strisce. In molti, infatti, non sono nemmeno riusciti a entrare ma si sono fatte ore di coda.

"Si è formata una grande fila di persone sono rimasta in fila due ore senza poter entrare nella Caserma e dietro di me c'erano ancora tante persone. La cosa incresciosa non è stata data dal fatto di non essere entrata ,ma dalla pericolosità per l'ordine pubblico che si é creato a causa della fila che si è andata sempre più ingrossando,non essendoci nella via transenne laterali, le persone hanno cominciato a ingrossare la fila anche dai lati e in prossimità del cancello di accesso".

È la testimonianza di una lettrice che ha sottolineato: "La fila si è ingrossata da ambo i lati della carreggiata da cui continuava a confluire la gente,senza il minimo controllo da parte delle forze dell'ordine preposte. Sarebbe bastato regolamentare il flusso di entrata e tutto si sarebbe svolto con calma e anche le operazioni di sicurezza dei soldati americani avrebbero fatto comunque il loro corso con serenità per tutti, mentre ciò non è successo perché molti hanno dovuto rinunciare o sono rimasti fuori pur rimanendo in fila "imbottigliati"con rischio di star male seriamente".

Insomma, il tutto, come dimostra la foto e il commento dal profilo Facebook de "Il Boa", sembrava una scena di "Immigrati messicani che cercano di superare il confine con gli Stati Uniti". Un sarcasmo pungente che oggi, in poco tempo, è diventato virale.