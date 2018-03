Viaggio nell’arte di Van Gogh per una ventina di senzatetto di Vicenza

Ieri la mostra “Tra il grano e il cielo”, dedicata a Van Gogh e a cura della Linea d’Ombra è stata teatro di una visita tutta particolare: dalle 18 del pomeriggio le sale della Basilica Palladiana sono state messe a disposizione di una ventina di persone senza casa, ospiti delle strutture del Comune di Vicenza e della Caritas Vicentina, e accompagnate da volontari e operatori.

L’iniziativa proposta dalla redazione di Vicenza del mensile di strada Scarp de’ Tenis è stata accolta con favore dal curatore della mostra, Marco Goldin, che si è premurato di ospitare questo singolare gruppo di visitatori con cura e attenzioni particolari. Il connubio con il grande pittore che a sua volta vagò per l’Europa portandosi appresso il necessario e dormendo sotto le stelle era invitante, anche se la partecipazione degli homeless vicentini non era poi così scontata. All’appuntamento in piazza dei Signori, invece, si sono presentati tutti, arrivando alla spicciolata e contenti dell’invito. Il resto lo hanno fatto Van Gogh e la giovane guida Martina, che ha saputo coinvolgere il gruppo fin da subito e si è attirata l’attenzione per tutta la durata della visita. “Il sorriso dei giovani stranieri venditori di Scarp – ha dichiarato la redattrice del mensile Cristina Salviati – è stata la ricompensa più grande per tutto lo sforzo organizzativo, così come aver potuto offrire questa opportunità a Marco che dipinge e ad Antonio che considera la Basilica casa sua, dopo che ha dormito per un anno sotto le volte del Palladio”.

Fare cultura con le persone senza dimora