Ultrabericus Winter: i runner veneti conquistano i colli berici

Si è conclusa alle 16.00, con l’arrivo delle scope, la seconda edizione dell’Ultrabericus Winter nato dalla collaborazione tra Ultrabericus Team A.S.D. e U.I.S.P. Comitato Territoriale di Vicenza, con il patrocinio del Comune di Arcugnano, corsa sui colli che circondano il lago e le valli di Fimon, toccando i campanili delle frazioni di Pianezze, Villabalzana, Lapio, Fimon, Perarolo e Arcugnano.

La giornata di tempo coperto, asciutto ma rigido, con temperature rimaste sempre sotto lo zero, ha visto al via 760 atleti, su 840 iscritti, per le due distanze Integrale di 34 km con 1500 mD+ e Speed di 17 km con 600 mD+. Sul traguardo dell’integrale hanno chiuso 457 finisher, di cui 86 donne, e 13 ritirati, mentre la speed ha visto 286 finisher, di cui 99 donne, e 4 squalificati per mancanza del materiale obbligatorio.

IL PERCORSO

Dopo la partenza unica da via Torri, i concorrenti hanno percorso il medesimo tracciato fino al 14° km del ristoro al Lago di Fimon, dove la prova Speed deviava sulla pista ciclabile per chiudere all’arrivo di Torri di Arcugnano, mentre la prova integrale risaliva verso Lapio per proseguire sul giro più lungo toccando Villa di Fimon, San Gottardo, Perarolo e Villa di Arcugnano.