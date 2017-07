Turisti tedeschi "bivaccano" a Monte Berico: rabbia e ironia sul web

Un picnic all'apparenza innocente, con tanto di turisti tedeschi ad ammirare Vicenza dall'alto e pullman parcheggiato con motore acceso. Ma sul Piazzale della Vittoria, secondo chi ha scattato la foto, quell'area non è adibita a picnic e la scena, immortalata da un utente del gruppo "Sei di Vicenza se..." scatena i commenti su Facebook.

"Motore acceso tanto per inquinare un pò: ecco il comportamento di turisti tedeschi che mangiano e bevono sulla balaustra appena restaurata dagli Alpini...! Per voi è un segno di rispetto civile?", chiede chi ha postato la foto.

"Non ricordo: c'è un divieto"? chiede un altro. E poi giù reazioni a valanga, alcune delle quali arrabbiate: "Dovreste vedere cosa combinano sul lago di garda..."; "Si sfogano in Italia perché in Germania non possono". Altre invece a difesa dei turisti: "A me sembra un osservazione davvero al limite"; Sono persone normalissime che si godono un panorama e che visitano una città. Ormai su Facebook c'è la psicosi della "condanna".!" e "Dai il tizio che ha fotografato la scena ha anche detto di aver chiamato la municipale. Robe da matti:.

Non manca infine l'ironia: "Polizia, ghe xe le fregole de pan!". E la battuta migliore: "I soliti immig... ah no".