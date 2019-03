Trenitalia, sconti nelle fasce "morte": "Presi in giro"

Siamo un gruppo di impiegate ed impiegati del settore pubblico e privato che vivono nella zona Nord di Vicenza (Anconetta, Monticello, Caldogno, Quinto e Lisiera). Siamo accomunati dal fatto di utilizzare spesso il treno per andare al lavoro fino a Schio. Apprendiamo dal vostro giornale che Trenitalia, in accordo con la Regione Veneto, avrebbe deciso di incentivare l'uso della tratta in questione nei momenti morti della giornata. Pur trattandosi di una iniziativa non priva di buone intenzioni, la cosa ci lascia indifferenti perché i disagi patiti dai pendolari, a partire dal sovraffollamento delle carrozze, sono rimasti tutti. Il che da un certo punto di vista ci fa sentire come se ci avessero presi in giro... Speriamo che Trenitalia e Regione, al posto di santificare il Tav a ogni pie' sospinto pensino anche a noi di tanto in tanto...