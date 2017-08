Una discarica a cielo aperto di fianco alla pasticceria

Non solo in città: l'invasione dei rifiuti non differenziati comprende anche la provincia. La foto è stata scattata lunedì pomeriggio nelle vicinanze di una pasticceria di Torri di Quartesolo da un cittadino "attirato" dall'odore.

L'immagine è poi apparsa sulla pagina Facebook del gruppo "Sei di Torri di Quartesolo se..." accompagnata da una domanda retorica: "Siamo sicuri che questo ammasso puzzolente sia in linea con il regolamento comunale sui rifiuti? Come attività non dovrebbe avere degli appositi contenitori oppure è autorizzato ad esporre in strada tutta questa roba?"

Si attendono risposte.