Torniamo presto: l'iniziativa per sostenere negozi e ristoranti

A causa del coronavirus, gli incassi di negozi, ristoranti, alberghi e tante altre attività si sono azzerati da un giorno all'altro. Torniamo Presto è un'iniziativa a scopo benefico per aiutarle ad ottenere liquidità dai propri clienti in questo periodo di chiusura.

Il vicentino Paolo Dal Lago ha lanciato il progetto a sostegno dei pubblici esercizi, una piattaforma telematica raggiungibile alla pagina www.torniamopresto.it dove albergatori, ristoratori e commercianti possono proporre ai loro clienti una gift-card da acquistare subito e fruirne dopo il 1 giugno.

Possiamo acquistare: una cena al ristorante per festeggiare la fine della quarantena, una vacanza in un agriturismo, un pacchetto di massaggi dimagranti per rimettersi in forma, un week end di vacanza in un hotel. Prezzi scontati, da fine stagione anche se è solo primavera.

#TorniamoPresto è nato per aiutare le attività locali italiane a superare questo periodo complicato dovuto all'emergenza Codid, ne hanno parlato il Corriere della Sera, Repubblica, la Rai, Radio Capital, sono migliaia le persone che hanno acquistato un bond della solidarietà da spendere quest'estate, anche una famiglia giapponese ha visto su internet dell'iniziativa TorniamoPresto e ha voluto dare loro una mano.

Nove i possibili importi: dai 10 ai 200 euro. Un modo per ossigenare le casse nelle settimane della chiusura forzata.

"Noi non ci guadagniamo nulla, vogliamo sfruttare quello che sappiamo fare meglio per dare una mano, cioè usare la tecnologia e i canali digitali. Il nostro scopo è aiutare come possiamo i tanti negozi, ristoranti, hotel e tantissime altre attività che in questo momento stanno soffrendo. Così in un paio di giorni abbiamo messo in piedi questa iniziativa che speriamo possa essere utile" spiega Paolo.

L'ideatore

Paolo Dal Lago, vicentino, nella mia vita “normale” si occupa della sua startup che aiuta i ristoratori a gestire le prenotazioni e ottenere feedback dai propri clienti sfruttando le tecnologie. Per aiutare i pubblici esercizi a superare questo momento difficile oltre ai consigli su come comunicare ha ideato questo modo veloce per raccogliere liquidità.

Come funziona

Per l'attività

1) Inserisci gratuitamente la tua attività su TorniamoPresto.it compilando questo form: https://www.torniamopresto.it/adverts/add/

2) Diffondi sui tuoi social la tua pagina attività su TorniamoPresto.it

3) Ricevi le richieste di acquisto delle gift card dai tuoi clienti e ricevi direttamente il pagamento tramite il modo che preferisci (bonifico, paypal, ecc.)

Per i clienti

1) Vedono la tua attività su TorniamoPresto.it

2) Ti contattano direttamente per acquistare una gift card

3) Utilizzeranno la gift card quando l'emergenza sarà finita e la tua attività avrà riaperto

Le attività in questo modo otterranno entrate in questo periodo difficile. E il cliente avrà fatto un'azione utile ed importante (ottenendo in alcuni casi uno sconto o un omaggio se vorrai concederlo!).