Thiene, record di partecipanti alla Stragiaxà: più di 1000 runner

Più di 1000 runner hanno partecipato il giorno di Santo Stefano alla Stragiaxà Race Charity Run, la corsa di beneficenza arrivata alla sesta edizione. Un grande successo l'edizione 2017 per una gara dalle finalità sociali. Il ricavato dell'iscrizione sarà infatti devoluto per le cure di Mia, bambina di Breganze affetta da una malattia rara, oltre che alla Fondazione Città della Speranza, alla Cooperativa San Gaetano di Thiene e alla Fondazione Brunello Vicenza.

Gli atleti si sono dati appuntamento alla mattina del 26 dicembre in corso Garibaldi a Thiene. Tra loro anche Federico Rossi, runner che ha gareggiato in carozzina con i colori de La Fulminea, società sportiva organizzatrice dell'evento. La 10 chilometri di corsa, con un percorso di tre giri, è stata preceduta da una sfilata dell'associazione Fucsia Wonderbra che ha riempito l'evento di palloncini rosa. I vincitori sono stati Diego Gaspari, di Schio, della G.S. Gabbi, per la categoria maschile e la mezzofondista Rebecca Lonedo per le donne.