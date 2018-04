Thiene, segnalata prof perché fuma una "canna" in centro: "Pensavo si potesse"

Si è accesa tranquillamente una "canna" con il sacchetto di erba sul tavolino del locale dove era seduta in compagnia di due giovani. Il forte odore della marijuana ha attirato l'attenzione di un agente della polizia locale che ha fatto presenta a una 50enne, di professione insegnante, che l'azione non era legale. "Non lo sapevo, l'ho comprata a Vicenza", ha risposto sbigottita la donna.

L'episodio è successo lo scorso venerdì nei pressi della galleria Garibaldi, in pieno centro a Thiene. L'insegnante ha dovuto quindi spegnere lo spinello - che è stato sequestrato assieme alla sostanza stupefacente contenuta nel sacchettino - ed è stata segnalata in Prefettura come consumatrice.