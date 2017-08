Terremoto Italia centrale: oltre 410 mila euro dalla diocesi di Vicenza

Con la colletta Cei del 18 settembre 2016 e a numerose altre donazioni,Complessivamente a Caritas Italiana sono giunti oltre 25 milioni di euro, incluso il milione messo a disposizione dalla Cei: oltre due terzi sono stati già spesi o impegnati per aiuti d’urgenza, costruzioni, progettazione sociale e sostegno alle delegazioni gemellate".

Il 24 agosto del 2016 ci fu la prima di una serie di scosse che hanno seminato morte e distruzione in intere aree dell’Appennino e dell’Italia centrale. Dopo un anno, sottolinea una nota della Caritas Vicentina "centri storici fantasma, ricostruzione che non decolla, detriti e paure ancora da rimuovere; eppure le popolazioni locali sono tenaci. Molti vogliono ripartire dalla loro terra: da borghi restaurati, comunità ritessute, radici storiche rivitalizzate, agricoltura, allevamento e turismo di qualità".

Per fronteggiare l'emergenza terremoto stati promossi gemellaggi tra località terremotate e delegazioni regionali Caritas: le Caritas diocesane del Nord-Est (insieme a quelle umbre, campane e sarde) sono state gemellate alla Caritas diocesana di Spoleto-Norcia. “In questo anno – spiega il direttore di Caritas Vicentina, don Enrico Pajarin – il nostro impegno si è mosso in varie direzioni: costruire dei luoghi di aggregazione, far ripartire le attività economiche e animare le comunità. Lo stile con cui operiamo vede la chiesa locale sempre protagonista delle scelte e delle azioni, per accompagnare la rinascita di questi territori, con un nostro impegno di media durata”.

Far ripartire l’economia

Lo scorso 31 maggio è stata a inaugurata a Norcia, grazie alle Caritas del Nord-Est, la prima stalla per bovini donata dalla rete Caritas ad alcune aziende zootecniche di Norcia e Cascia. Grazie alla generosità triveneta è stato possibile realizzare questa importante iniziativa di sostegno alle attività agricole e zootecniche ferite dal sisma. Le sette strutture donate finora consentiranno di guardare al prossimo inverno con più ottimismo: si tratta di tre stalle e quattro magazzini per il deposito di mezzi agricoli, foraggio e sementi. La spesa complessiva è stata di circa 350 mila euro. Le strutture temporanee realizzate dalla Caritas, in particolare le stalle, dotate d’impianto di areazione e di acqua calda, potranno essere utilizzate a titolo definitivo dagli allevatori. Questi però dovranno optare per la ricostruzione della struttura inagibile nel sito dove è stata ora posizionata la stalla provvisoria, usufruendo di quanto già predisposto con il cemento, con gli allacci e con tutti gli accessori a terra per l’allevamento del bestiame. «In tal modo – afferma Pajarin - l’ente pubblico avrà un rilevante risparmio nei suoi interventi successivi, in quanto non dovrà sostenere le opere di fondazione e degli impianti interni “a terra”; il contributo pubblico, infatti, andrà a sovvenzionare solamente la parte superiore della struttura, cioè pareti e tetto. Ci auguriamo che lo Stato possa destinare le risorse risparmiate ad ulteriori iniziative volte alla ripresa economica dei territori”.

Il centro di comunità a Norcia

A poco meno di dieci mesi dalle prime forti scosse di terremoto, grazie al contributo delle Caritas del Nord-Est il 16 giugno a Norcia è stata inaugurato anche un nuovo Centro di comunità. Una struttura che sorge accanto ai resti di quella che era la chiesa della Madonna delle Grazie, rasa al suolo dalle scosse del 30 ottobre. Norcia, privata dal terremoto di tutte le chiese, ora ha così un luogo antisismico dove celebrare l’Eucaristia e vivere le attività pastorali. Un bel segno di speranza per questa comunità profondamente ferita dal sisma e che attende con trepidazione la ricostruzione delle case, delle chiese e degli altri edifici.

Gli spazi interni del Centro sono organizzati in modo da prevedere un salone principale di 170 metri quadrati di superficie, sezionabile con pareti mobili in tre sale minori, utilizzabili separatamente, tre aule per attività, oltre a depositi e servizi. I servizi igienici sono dimensionati per consentire l’accesso a persone diversamente abili, così come gli altri ambienti. Del costo di circa 450 mila euro, la struttura di Norcia sarà seguita da altri Centri di comunità in Umbria, curati in modo particolare tramite i gemellaggi con le Delegazioni regionali del Triveneto, della Campania e della Sardegna.

L’animazione

Grande rilievo hanno anche gli interventi educativi e animativi, a cominciare dai campi di solidarietà avviati un po’ ovunque nei territori terremotati, con particolare attenzione alla condizione di ragazzi e anziani. Il gruppo Agesci Vicenza 1 ha provveduto a montare e controllare tutte le tende che sono state spedite da Vicenza e sono state utilizzate per il campo dei volontari Caritas del Nord-Est a Norcia durante questa estate. Si tratta delle tende acquistate dalla Delegazione Caritas Nord-Est in occasione del terremoto dell'Aquila e che ora sono tornate utili per questa attività di animazione.