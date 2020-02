Gli angoli di Vicenza protagonisti al San Marco

Dopo «Il segreto di Mr Wichern» dello scorso ottobre, domani venerdì 21 febbraio alle ore 21.oo tornano in scena al teatro san Marco in contrà San Francesco i racconti di Monica Vaccaretti. «Sogni in corso» è il terzo libro della scrittrice vicentina, edito da Editrice Veneta, da cui è tratta la sceneggiatura con la regia di Manuel Bendoni. «Una strada tutta da raccontare: corso Fogazzaro, da Porta Santa Croce a San Biagio. Ma una strada da sola non basta ad emozionare, per capire veramente l'anima di un luogo e a darle valore e bellezza servono le persone che la vivono e la abitano».

Questo è il pensiero della scrittrice vicentina la quale ha scelto «undici botteghe, undici sogni». I racconti, spiega quest'ultima, nascono dai suoi incontri «emozionali con il sogno di undici vicentini, orgogliosi di esserlo, che con il loro lavoro artigianale ed imprenditoriale rendono bella ed illustre la nostra città». Poi ancora un riferimento a corso Fogazzaro, visto come «una strada di tappeti e di pane. Di cornici e di dolci. Di pentolami e di libri. Di gemme e di stoffe. Di incisioni e di vino. Fatti botteghe e personaggi saranno svelati sul palcoscenico del san Marco con simpatici aneddoti e curiosità».

La finalità dell'evento a dire dell'autrice è quella di «contribuire a valorizzare lo storico teatro vicentino, ossia il San Marco, in una con gli angoli della città, raccontando storie vere che sono persone con un nome ed un volto e promuovendo arte e cultura». Il benefit della serata verrà destinato «alla onlus Il pomodoro di Bolzano Vicentino». Quanto poi alla organizzazione il cast sarà curato da Manuel Bendoni, Arianna Gugliemi, Federica Omenetto, Cinzia Caracuta, Eloisa Giardina, Doriana Macchia, Alessandro De Gobbi, Marco Venturini e dalla stessa Monica Vaccaretti. L'iniziativa vanta diversi sostenitori tra cui la La Vigna, una fondazione culturale partecipata dal comune di Vicenza, dalla provincia di Vicenza, dalla Regione Veneto e dalla Accademia Olimpica.