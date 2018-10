Tatiana Guderzo a Marostica, dopo il bronzo iridato

Gradita sorpresa stamattina in Piazza degli Scacchi a Marostica. In sella alla sua bicicletta e con la maglia azzurra è arrivata Tatiana Guderzo, medaglia di bronzo ai mondiali di ciclismo in Austria.

L'atleta di Marostica è alla sua terza medaglia ai mondiali, dopo l'oro di Mendrisio e l'argento di Verona.

Nella foto con il sindaco di Marostica Matteo Mozzo e il consigliere con delega allo Sport Daniela Bergamo. Nei prossimi giorni la Città riserverà alla sua concittadina un incontro ufficiale per celebrare la vittoria.