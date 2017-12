Superenalotto: Jackpot sfiorato nel Vicentino

Jackpot a un passo per due giocatori veneti del SuperEnalotto, che però con i 5 portano a casa 30mila euro ciascuno.

Le schedine vincenti sono state convalidate a Mira (in provincia di Venezia, Bar alla Pesa in via Riviera Silvio Trentin 21) e Ponte di Barbarano (Vicenza, Le Flamboyant Bar in via Verdi 14d). Adesso la sestina esatta mette in palio 67,6 milioni di euro, sarebbe il dodicesimo premio più alto nella storia del concorso.

In Veneto, ricorda Agipronews, sono stati centrati i due Jackpot del 2017 del SuperEnalotto: 94 milioni a Mestrino (Padova) il 25 febbraio e 77,7 milioni a Caorle (Venezia) l’1 agosto scorso.