Striscione di Forza Nuova contro Vicenzatoday: la condanna dell'Ordine e del Sindacato

Ordine e Sindacato giornalisti del Veneto condannano l’attacco di Lotta studentesca e Forza nuova al giornale online VicenzaToday: esporre uno striscione contro una testata giornalistica, tacciandola di diffamare associazioni e singoli, specie in questo frangente storico in cui l’informazione è presa di mira in maniera violenta e con ripetute aggressioni fisiche agli stessi giornalisti, non fa altro che alimentare un clima d’odio che da sempre la categoria combatte. Le regole ci sono e sono quelle stabilite dalla Costituzione repubblicana. Non si confonda il diritto di critica con l'intimidazione.