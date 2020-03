Solidarietà Coronavirus: donano la colazione a medici e infermieri del San Bortolo

Sorpresa ieri mattina all'Ospedale di Vicenza, è arrivato un Babbo Natale di primavera, da un furgoncino rosso che profumava di bontà ha consegnato in dono a medici e infermieri in servizio una squisita colazione offerta da alcuni cittadini.

La Pasticceria Bolzani ha aderito ad una iniziativa partita da Monica Todescato e Monica Trevisan, l'intento è quello di regalare una pausa piacevole al personale del San Bortolo che in questo momento è impegnato giorno e notte a contrastare il Coronavirus.

Come funziona la Pausa Sospesa?

Come il caffè sospeso, si fa una consumazione e se ne lascia un'altra pagata per chi ne ha bisogno. " Sono varie attività di Vicenza che hanno aderito a questo progetto – spiegano le promotrici – prendete la vostra colazione, pizza, hamburger, polpette, e lasciate pagata una consumazione per reparti coinvolti. La vostra offerta viene poi recapitata alla reception dell’ospedale ogni giorni, così che medici e infermieri possano prendersi un attimo di pausa”.

Alla iniziativa solidale hanno aderito: Bamburger Vicenza, Rumori Polpetteria Vicenza, Tony’s Pizza Vicenza, O sole mio junior, Pizzeria Ciao Ragazzi, Pasticceria Bolzani.

La rinomata pasticceria Bolzani di Vicenza è stata fondata da Carlo Bolzani nato nel 1938, finito il percorso scolastico, inizia la sua formazione nelle pasticcerie più famose della città. Nel 1963 fonda la sua prima pasticceria a Vicenza in Via XX Settembre, coadiuvato dalla moglie Luisa. Grazie a sacrifici e dedizione la pasticceria diventa luogo di ritrovo per i clienti e campioni dello sport come Marino Basso e Felice Gimondi.

La pasticceria è un’arte fatta di duro lavoro, amore, passione, impegno, sacrificio; tutto questo si trova all’interno del luogo più importante della pasticceria, il laboratorio. È qui che i pasticceri preparano piccoli capolavori per allietare una pausa, una colazione o un momento di dolcezza. E ieri hanno fatto la consegna più bella della loro vita.

Una Pagina dove i concittadini del nostro territorio possono far sentire la loro gratitudine ora ai Medici ed Infermieri e a coloro che lavorano strenuamente per la nostra salute al San Bortolo di Vicenza.

