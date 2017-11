Visite guidate gratuite alla mostra Fuoricentro: sabato 4 novembre l'ultima occasione.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il Centro di cultura fotografica di Vicenza e Unione Collector celebrano il successo della mostra fotografica FuoriCentro con un appuntamento speciale che si terrà sabato 4 novembre dalle 17 alle 19 presso gli spazi sotterranei di Palazzo Chiericati.

Il finissage di FuoriCentro, che chiuderà domenica 5 novembre con una proroga di oltre un mese rispetto alla data prevista, è l'ultima occasione per visitare la mostra con la guida e l'accompagnamento del direttivo e dei soci volontari del Centro di cultura fotografica che introduranno i visitatori alla ri-scoperta della periferia industriale ovest di Vicenza attraverso le immagini dei fotografi Rocco Rorandelli, Lavinia Parlamenti e Andrea e Magda. FuoriCentro, curata da Pietro Vertamy e realizzata con il sostegno e la collaborazione dell'assessorato alla crescita del Comune di Vicenza, celebra il suo successo di pubblico con oltre 16.000 presenze a un anno esatto dall'avvio del progetto.

La prima fase operativa partì infatti nell'ottobre 2016 con l'approdo dei fotografi a Vicenza, presso la residenza d'artista messa a disposizione da Unione Collector e diventata per un mese la loro casa e il punto di partenza per l'esplorazione e l'immersione in un territorio nuovo del quale hanno saputo scoprire sfaccettature e personalità. FuoriCentro è il risultato di una fertile relazione con le realtà locali, con il sostegno di Cassa di Risparmio del Veneto, Askoll, Malfatti Zorzan e Pomi Digital Line.