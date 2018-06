Via della Siderurgia Vicenza vergognosa

Da anni,la strada del polo industriale più famoso di Vicenza,si trova in condizioni vergognose e inammissibili x una città come questa.via della Siderurgia è distrutta.ogni giorno migliaia di persone e veicoli passano in auto,moto,bici evitando buche e cercando di limitare i danni.la peggiore presa in giro,è che hanno rattoppato alcuni tratti,ma quello peggiore è ancora li.industrie come Valbruna,Campagnolo,Zambon,oltre che altri corrieri hanno persone che rischiano ogni giorno.a nessuno sembra interessare.meglio ricordarlo al primo ferito o peggio,che questa segnalazione esista