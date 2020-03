Buongiorno, non capisco per quale motivo Campo Marzio presenti anche oggi persone a raccolta libere di interagire. Vorrei segnalare questo fatto in quanto, visti gli ultimi aggiornamenti altamente restrittivi emanati dal Governo, i Cittadini sono invitati a restare a casa e non capisco se vi siano distinzioni applicabili a questo punto. Forse godono di particolari diritti esclusivi a me non noti.