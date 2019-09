Giunti alla 23 edizione della tradizionale festa del bacalà la proloco vi invita dal 4 al 7 ottobre a Montegalda nella nuova location presso gli ex impianti sportivi in via fradellin. Ricordiamo inoltre che potete seguirci ed essere informati sul nostro programma visitando il nostro sito internet www.prolocomontegalda.it oppure seguendo la nostra pagina facebook prolocomontegalda. Ricordiamo inoltre che giovedì 3 ottobre nella splendida cornice di villa gualdo si terrà il "GRAN GALÀ DEL BACALÀ" una cena su prenotazione dove l intero ricavato della serata sarà interamente devoluto in beneficenza.