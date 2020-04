Raccolta fondi pro San Bortolo, comunità senegalesi e italo-senegalesi donano 800 euro

In questo periodo di gravi difficoltà sanitarie ed economiche per effetto della pandemia da Coronavirus, la comunità dei Senegalesi e Italo-Senegalesi facenti parte delle associazioni “Degoo” e “Paradiso dei Due Mondi” attive nella città di Vicenza e nel territorio provinciale, ha sentito il bisogno di esprimersi con un gesto concreto di sostegno all’ospedale San Bortolo e ai suoi generosi operatori.

Per questo motivo ha aderito alla campagna di raccolta fondi avviata da “Fondazione San Bortolo” con un versamento di 800 euro, a beneficio delle sue indispensabili attività di cura e di salvaguardia della salute. Ci auguriamo che il nostro esempio venga seguito da molte delle associazioni, di migranti e non, che sono attive nelle tematiche sociali perché ciò che stiamo vivendo ci ricorda che, soprattutto in questi giorni, la solidarietà è più importante delle differenze d’origine.