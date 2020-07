Campeggio abusivo in via Zanella, il filmato-denuncia del comitato Marano pulita

"Una carovana di nomadi ha abbandonato, dopo diversi giorni, l'ennesimo campeggio abusivo in via Zanella, a Marano Vicentino".

E' quanto documenta con tanto di video il comitato Marano Pulita: "Sono state diverse le segnalazioni fatte, nel frattempo, dai residenti che, come accade da tempo, non trovano risposta. Le immagini dell'ex accampamento, filmate questa mattina da alcuni passanti, mostrano come sul posto sia stato acceso un fuoco e dati alle fiamme diversi rifiuti. Incendio doloso causato, tra l'altro, in modo molto pericoloso vista l'immediata vicinanza ad alcune rotoballe".