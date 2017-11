Colonia di piccioni nella casa diroccata: foto e video

"Di fronte al comune di Romano d'Ezzelino, area Battocchio, si trova una casa diroccata, da cui escono frotte di piccioni, tutti i giorni e tutto il giorno. Sicuramente una colonia senza alcun controllo".

La segnalazione arriva da un lettore che ha immortalato con foto e video la colonia. : "Regolarmente i colombi si distribuiscono sui tetti del Comune durante il giorno alla ricerca di cibo, inzaccherando di guano case, tetti, auto e marciapiedi - denuncia - trovo che una colonia di piccioni non controllata sia un rischio sanitario in primis, oltre che un fattore di degrado. Il Comune dovrebbe impegnarsi a forzare i privati ad evitare il generarsi di queste situazioni con azioni concrete e multe, mentre vedo che questa situazione, che continua da anni, non viene arginata in alcun modo".

Allegati